Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 87,39 CHF.

Die Nestlé-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 87,39 CHF abwärts. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 87,31 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 88,65 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 864.758 Stück gehandelt.

Am 08.06.2024 markierte das Papier bei 98,62 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 12,85 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2024 bei 72,82 CHF. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 20,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,05 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,07 CHF. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 85,30 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Nestlé am 24.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 23.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,41 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

