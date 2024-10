Blick auf Aktienkurs

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verliert am Vormittag

08.10.24 09:24 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 82,96 CHF.

Wer­bung

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,8 Prozent auf 82,96 CHF. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 82,92 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 83,30 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 142.407 Aktien. Am 13.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 105,28 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 26,90 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 82,04 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Nach 3,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,08 CHF je Nestlé-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 93,38 CHF je Nestlé-Aktie an. Am 13.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.02.2026 erwartet. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,77 CHF je Nestlé-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Montagshandel in Zürich: Anleger lassen SMI zum Handelsende steigen Gute Stimmung in Zürich: SLI legt letztendlich zu Optimismus in Zürich: SMI am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com