Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Nestlé hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 83,30 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Nestlé-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 83,30 CHF. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 83,40 CHF zu. Zwischenzeitlich weitete die Nestlé-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 82,54 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,54 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 618.739 Nestlé-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 105,28 CHF erreichte der Titel am 13.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,39 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 82,04 CHF. Dieser Wert wurde am 20.09.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Nach 3,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,08 CHF je Nestlé-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 92,44 CHF aus.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.02.2025 erwartet. Am 12.02.2026 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,76 CHF je Nestlé-Aktie.

