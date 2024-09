Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Nestlé am Mittwochmittag ins Plus

Blick auf Nestlé-Kurs

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 88,54 CHF zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 88,54 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 88,72 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,36 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 552.497 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 22.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 108,08 CHF an. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 18,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 85,70 CHF fiel das Papier am 26.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 3,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,12 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,00 CHF je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 94,88 CHF an.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.02.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 12.02.2026.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,83 CHF je Aktie.

