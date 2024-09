Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé stabilisiert sich am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Nestlé-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 87,90 CHF.

Mit einem Wert von 87,90 CHF bewegte sich die Nestlé-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 88,16 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 87,66 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 87,90 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 884.061 Aktien.

Am 22.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 108,08 CHF. 22,96 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,70 CHF am 26.07.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 2,50 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,12 CHF aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 94,88 CHF.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2025 terminiert. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.02.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,83 CHF in den Büchern stehen haben wird.

