Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Freitagvormittag kaum verändert

14.06.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Nestlé zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Nestlé-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 95,10 CHF.

Mit einem Wert von 95,10 CHF bewegte sich die Nestlé-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 95,20 CHF aus. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 94,74 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,14 CHF. Bisher wurden via SIX SX 91.100 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft. Am 24.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 109,34 CHF an. Mit einem Zuwachs von 14,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.04.2024 (89,52 CHF). Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 6,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 109,45 CHF. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Nestlé am 25.07.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,98 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zeigt sich zum Handelsende leichter SIX-Handel SLI schwächelt zum Handelsende Angespannte Stimmung in Zürich: SPI präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

