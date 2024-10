Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Mittwochmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 83,98 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 83,98 CHF. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 84,02 CHF an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 83,68 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 578.237 Aktien.

Am 18.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,64 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 18,97 Prozent niedriger. Am 20.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,04 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,31 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,08 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 92,44 CHF aus.

Am 13.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.02.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,76 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Verluste in Zürich: SMI sackt schlussendlich ab

Börse Zürich: SLI sackt schlussendlich ab

SMI aktuell: So steht der SMI nachmittags