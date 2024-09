Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochmittag verlustreich

Kursentwicklung

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 85,76 CHF.

Um 11:48 Uhr fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 85,76 CHF ab. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 85,60 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 86,40 CHF. Bisher wurden via SIX SX 903.777 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 108,08 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.09.2024 bei 85,60 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 0,19 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,10 CHF. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 94,88 CHF für die Nestlé-Aktie.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,82 CHF je Nestlé-Aktie.

