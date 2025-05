Kursverlauf

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé steigt am Nachmittag

19.05.25 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 86,78 CHF.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 86,78 CHF zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nestlé-Aktie bisher bei 87,03 CHF. Mit einem Wert von 86,96 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 805.236 Stück. Am 08.06.2024 markierte das Papier bei 98,62 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,64 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2024 bei 72,82 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,09 Prozent. Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2024 mit 3,05 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,07 CHF je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 85,33 CHF. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Nestlé am 24.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,43 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Nestlé-Aktie stabil: Nestlé will neues Zentrum bauen SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nestlé-Investition von vor 10 Jahren eingebracht SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor 5 Jahren eingebracht

