Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagvormittag im Aufwind

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 106,84 CHF.

Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere um 09:07 Uhr 0,1 Prozent. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 106,86 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 106,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 83.737 Stück.

Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 116,84 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,36 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 102,78 CHF. Dieser Wert wurde am 18.08.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,80 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 120,50 CHF.

Am 25.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 22.238,00 CHF gelegen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,90 CHF je Aktie.

