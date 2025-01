Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag schwächer

So entwickelt sich Nestlé

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 74,44 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 74,44 CHF. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 74,28 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,64 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 891.526 Nestlé-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.02.2024 bei 100,56 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2024 Kursverluste bis auf 72,82 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 2,18 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,03 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 85,33 CHF angegeben.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Nestlé am 13.02.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 12.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,61 CHF je Nestlé-Aktie.

