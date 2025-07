Kurs der Nestlé

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag in Grün

16.07.25 09:22 Uhr

Die Aktie von Nestlé zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 76,76 CHF zu.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 76,76 CHF. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 76,96 CHF. Bei 76,65 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 63.836 Stück. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2024 bei 95,08 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 23,87 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 72,82 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2024). Mit einem Kursverlust von 5,13 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,06 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,05 CHF je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 86,50 CHF aus. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Nestlé am 24.07.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren. Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,34 CHF je Nestlé-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Nestlé-Aktie tiefer: Durchsuchung bei Nestlé wegen behandeltem Mineralwasser - Nestlé gibt Entwarnung SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nestlé-Investment von vor 10 Jahren verdient Juni 2025: Experten empfehlen Nestlé-Aktie mehrheitlich zum Verkauf

