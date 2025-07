Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochnachmittag im Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 77,18 CHF.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 77,18 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 77,25 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 76,65 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 816.598 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 23.07.2024 auf bis zu 95,08 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2024 auf bis zu 72,82 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,65 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,05 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,06 CHF aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 86,50 CHF.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,34 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

