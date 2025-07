Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verteidigt Stellung am Donnerstagvormittag

Kurs der Nestlé

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nestlé. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Nestlé-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 76,94 CHF.

Die Nestlé-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 76,94 CHF. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 77,18 CHF ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 76,90 CHF. Bei 77,18 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 125.644 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.07.2024 auf bis zu 95,08 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 23,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 72,82 CHF fiel das Papier am 20.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 5,35 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,06 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,05 CHF aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 86,50 CHF.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Nestlé.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2025 4,34 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor einem Jahr bedeutet

Nestlé-Aktie tiefer: Durchsuchung bei Nestlé wegen behandeltem Mineralwasser - Nestlé gibt Entwarnung

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nestlé-Investment von vor 10 Jahren verdient