Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 76,63 CHF.

Im SIX SX-Handel kam die Nestlé-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 76,63 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 76,96 CHF. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 76,46 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,65 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 389.085 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 95,08 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2024). 24,08 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2024 bei 72,82 CHF. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 5,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,06 CHF belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 86,50 CHF.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 präsentieren. Nestlé dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,34 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Nestlé-Aktie tiefer: Durchsuchung bei Nestlé wegen behandeltem Mineralwasser - Nestlé gibt Entwarnung

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nestlé-Investment von vor 10 Jahren verdient

Juni 2025: Experten empfehlen Nestlé-Aktie mehrheitlich zum Verkauf