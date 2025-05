Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagmittag verlustreich

Blick auf Nestlé-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nestlé. Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 87,98 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 87,98 CHF. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 87,90 CHF ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,19 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 397.265 Nestlé-Aktien.

Am 08.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,62 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 12,09 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,82 CHF. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 20,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,07 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,05 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,33 CHF.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 23.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2025 4,43 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

