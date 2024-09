Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé steigt am Dienstagmittag

Blick auf Nestlé-Kurs

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 83,64 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:49 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 83,64 CHF. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 83,94 CHF aus. Bei 83,10 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 947.068 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Bei 107,58 CHF markierte der Titel am 26.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Am 20.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 82,04 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 1,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,10 CHF. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 94,00 CHF an.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 13.02.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 12.02.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,81 CHF in den Büchern stehen haben wird.

