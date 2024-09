Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé legt am Donnerstagvormittag zu

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Nestlé. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 84,64 CHF.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 84,64 CHF nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Nestlé-Aktie bei 84,86 CHF. Bei 84,58 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 200.123 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 105,72 CHF erreichte der Titel am 28.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,91 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,04 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,10 CHF. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 94,00 CHF.

Am 13.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 12.02.2026.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,81 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nestlé-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Gewinne in Zürich: SMI zum Start des Mittwochshandels im Plus

Zuversicht in Zürich: SMI letztendlich auf grünem Terrain