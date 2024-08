Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag in Grün

Aktie im Blick

Die Aktie von Nestlé zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 90,46 CHF.

Werte in diesem Artikel

Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere um 15:52 Uhr 0,9 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Nestlé-Aktie sogar auf 90,76 CHF. Bei 90,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 1.057.041 Stück.

Am 22.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 108,08 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,48 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 26.07.2024 auf bis zu 85,70 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 5,26 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,11 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 99,11 CHF.

Voraussichtlich am 13.02.2025 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.02.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,84 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Zurückhaltung in Zürich: SMI letztendlich in Rot

Verluste in Zürich: SLI beendet den Handel im Minus

Minuszeichen in Zürich: SMI verbucht am Dienstagnachmittag Verluste