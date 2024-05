Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochvormittag billiger

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,4 Prozent auf 91,24 CHF ab.

Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 91,24 CHF nach. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 91,24 CHF. Bei 91,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 115.952 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 31.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 111,82 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 22,56 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 89,52 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 1,89 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,17 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,00 CHF je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 109,82 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 25.07.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,97 CHF je Aktie aus.

