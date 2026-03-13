DAX23.590 -0,2%Est505.749 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 -1,7%Nas22.312 -1,8%Bitcoin60.947 +0,2%Euro1,1519 -0,3%Öl100,5 +7,3%Gold5.092 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 RENK RENK73 TUI TUAG50 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich knapp tiefer -- US-Börsen rot -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay mit starkem IPO -- Hims & Hers, Ballard Power, DroneShield, Ölpreise, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Netflix-Aktie vor Kurssprung? Darum sehen Analysten das Scheitern des Warner-Deals positiv Netflix-Aktie vor Kurssprung? Darum sehen Analysten das Scheitern des Warner-Deals positiv
Tesla-Wal schlägt zu: Leo KoGuan kauft NVIDIA-Aktien für hunderte Millionen US-Dollar Tesla-Wal schlägt zu: Leo KoGuan kauft NVIDIA-Aktien für hunderte Millionen US-Dollar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Netanjahu: Chamenei ist 'Marionette der Revolutionsgarden'

12.03.26 21:59 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat den neuen obersten Führer des Irans, Modschtaba Chamenei, als "Marionette der Revolutionsgarden" bezeichnet. Der Religionsführer könne "sein Gesicht nicht in der Öffentlichkeit zeigen", sagte Netanjahu bei einer Pressekonferenz.

Wer­bung

Chamenei junior soll bei einem israelischen Angriff im Iran verletzt worden sein. Netanjahu deutete mögliche weitere Tötungsversuche an, indem er sagte, er würde "keine Lebensversicherungen" für die Feinde Israels abschließen.

Israels Angriffe im Iran könnten die Bedingungen für einen Sturz des iranischen Machtapparats schaffen, sagte Netanjahu zudem. Dies hänge jedoch letztlich vom iranischen Volk ab. "Ich sage dem iranischen Volk: Der Moment, in dem ihr in die Freiheit hinausgehen könnt, rückt immer näher."

Netanjahu sagte erneut, Ziel des gegenwärtigen Krieges sei es, dem iranischen Atom- und Raketenprogramm "tödliche Schläge" zu versetzen. Man verhindere auch Bestrebungen der iranischen Führung, dieses Programm in unterirdischen Einrichtungen zu verstecken. Israel habe auch in diesem Krieg einen ranghohen Atomwissenschaftler getötet, sagte Netanjahu, ohne Details zu nennen./le/DP/mis