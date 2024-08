Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix zieht am Nachmittag an

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Netflix. Die Netflix-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 641,16 USD.

Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 641,16 USD. Die Netflix-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 641,67 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 629,25 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 132.929 Stück.

Am 06.07.2024 markierte das Papier bei 697,42 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 8,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 344,73 USD erreichte der Anteilsschein am 19.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Netflix-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 663,57 USD je Netflix-Aktie an.

Am 18.07.2024 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 4,99 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 3,35 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,53 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8,19 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Netflix am 15.10.2024 präsentieren.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 19,09 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

