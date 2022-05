Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag schwächer

Das Papier von Netflix befand sich um 16:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 185,96 EUR ab. Die Netflix-Aktie sank bis auf 180,26 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 183,18 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 22.049 Netflix-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.11.2021 bei 617,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 69,89 Prozent zulegen. Bei 177,00 EUR fiel das Papier am 28.04.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 5,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 351,43 USD für die Netflix-Aktie.

Am 19.04.2022 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,53 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.867,77 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.163,28 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 18.07.2022 erwartet.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2023 auf 12,10 USD je Aktie.

