Netflix Aktie News: Netflix macht am Donnerstagmittag Boden gut

Das Papier von Netflix legte um 07.07.2022 12:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 180,54 EUR. Bei 181,80 EUR erreichte die Netflix-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 179,94 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.265 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 617,60 EUR erreichte der Titel am 17.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 70,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 155,88 EUR am 12.05.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 303,71 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 19.04.2022 vor. Das EPS wurde auf 3,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.867,77 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.163,28 USD in den Büchern gestanden.

Die Netflix-Bilanz für Q2 2022 wird am 19.07.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Netflix rechnen Experten am 17.07.2023.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 10,87 USD fest.

