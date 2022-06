Netflix Aktie News: Netflix tendiert am Freitagmittag tiefer

Um 10.06.2022 12:22:00 Uhr ging es für die Netflix-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 5,0 Prozent auf 175,52 EUR. Der Kurs der Netflix-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 175,52 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 177,50 EUR. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.792 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 617,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.11.2021). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 71,58 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 155,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 12,60 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 313,71 USD für die Netflix-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 19.04.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,75 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.867,77 USD im Vergleich zu 7.163,28 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.07.2022 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,04 USD fest.

