Netflix Aktie News: Netflix präsentiert sich am Vormittag fester

Um 14.07.2022 09:22:01 Uhr stieg die Netflix-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 175,68 EUR. Die Netflix-Aktie legte bis auf 175,68 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 175,68 EUR. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16 Stück gehandelt.

Am 17.11.2021 markierte das Papier bei 617,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 71,55 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2022 Kursverluste bis auf 155,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,70 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 288,71 USD.

Am 19.04.2022 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 3,53 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,75 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.867,77 USD, während im Vorjahreszeitraum 7.163,28 USD ausgewiesen worden waren.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 19.07.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 17.07.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 10,84 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Netflix' Werbe-Version wird Anzeigen von Microsoft enthalten - Aktien ohne gemeinsame Tendenz

Streaming-Aktien von Netflix & Co nach dem Kursrutsch: Wo sich Chancen auftun

Ex-Hedgefondsmanager Tilson: "Sie müssen die Richtige heiraten"

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: pixinoo / Shutterstock.com