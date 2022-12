Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag im Sinkflug

Die Netflix-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 9,5 Prozent im Minus bei 275,00 EUR. Die Netflix-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 275,00 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 298,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.934 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 28.12.2021 erreichte der Anteilsschein mit 546,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 49,65 Prozent wieder erreichen. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 155,88 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 76,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 292,00 USD angegeben.

Am 18.10.2022 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde auf 3,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7.925,59 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.483,47 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Netflix am 17.01.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 10,24 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Hot Stocks heute: Trade der Woche: WTI Long (PE20BF) - Netflix Short (PD4TDM)

Netflix-Aktie klettert auf Hoch seit April: Analystenempfehlung für Netflix

Paramount Global-Aktie höher: Paramount+ will sich neben Netflix, Amazon & Co. in Deutschland etablieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: pixinoo / Shutterstock.com