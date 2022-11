Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Um 04:22 Uhr wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 280,20 EUR nach oben. Der Kurs der Netflix-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 283,40 EUR zu. Bei 279,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 810 Netflix-Aktien.

Am 26.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 599,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 53,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 155,88 EUR. Abschläge von 79,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 292,00 USD für die Netflix-Aktie.

Netflix veröffentlichte am 18.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 7.925,59 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.483,47 USD erwirtschaftet worden waren, um 5,91 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Netflix am 17.01.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 10,26 USD je Aktie belaufen.

