Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Freitagnachmittag im Minus

Die Netflix-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 275,90 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Netflix-Aktie bis auf 275,65 EUR ein. Bei 280,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 1.698 Aktien.

Am 26.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 599,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 53,96 Prozent wieder erreichen. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 155,88 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 77,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 292,00 USD für die Netflix-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 18.10.2022. Das EPS wurde auf 3,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7.925,59 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 7.483,47 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.01.2023 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2022 10,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

