Netflix Aktie News: Netflix schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Die Netflix-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 28.06.2022 09:22:00 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 179,02 EUR. Die Netflix-Aktie zog in der Spitze bis auf 181,08 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 181,08 EUR. Bisher wurden via XETRA 219 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 617,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 71,01 Prozent. Am 12.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 155,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 14,84 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 313,71 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 19.04.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,53 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7.867,77 USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.163,28 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.07.2022 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 17.07.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 11,98 USD je Aktie belaufen.

