Netflix Aktie News: Netflix am Mittag mit roter Tendenz

Das Papier von Netflix gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 30.06.2022 12:22:00 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 167,56 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Netflix-Aktie bei 167,06 EUR. Bei 169,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 2.592 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 617,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 72,87 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 155,88 EUR. Mit einem Kursverlust von 7,49 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 303,71 USD.

Am 19.04.2022 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS lag bei 3,53 USD. Im letzten Jahr hatte Netflix einen Gewinn von 3,75 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 7.867,77 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.163,28 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 19.07.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Netflix rechnen Experten am 17.07.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 11,98 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

Redaktion finanzen.net

