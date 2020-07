Das erste Mal seit 30 Jahren: Chinas wichtigster Index wird überarbeitet

• Ab 22. Juli ist alles neu im Shanghai Composite• Techunternehmen finden Zugang zum Index• Auch ausländische Unternehmen werden in Berechnung einbezogenSeit 1991 existiert der Shanghai Composite , Chinas Top-Aktienindex für A-Aktien. Das wichtigste Börsenbarometer der chinesischen Festlandbörsen ist als Kursindex nach Marktkapitalisierung gewichtet und umfasst alle Unternehmen, die an der Börse in Shanghai gelistet sind. Erstmals seit seiner Gründung soll es nun zu umfassenden Anpassungen kommen.

Mehr Tech-Repräsentierung im Index

In Chinas größtem Aktienindex werden in Kürze gravierende Überarbeitungen vorgenommen. Wie der Börsenbetreiber Shanghai Stock Exchange mitteilte, soll das Börsenbarometer besser an weltweit führende Benchmarks angepasst werden, und den zunehmend von Technologieunternehmen dominierten Markt in China besser widerspiegeln. Zu diesem Zweck wird die Berechnungsmethode des Börsenindex angepasst.

Konkret will der Börsenbetreiber künftig auch Aktien im Index listen, die im Tech-Index STAR-Board, einem Äquivalent zur US-amerikanischen Nasdaq, gelistet sind. Mit diesem Schritt will man die Gewichtung der aufstrebenden Tech-Branche im Börsenbarometer erhöhen und damit strukturellen Veränderungen im chinesischen Markt Rechnung tragen.

Auch Auslandsunternehmen schaffen es jetzt in den Index

Neben technologielastigen einheimischen Unternehmen sollen künftig auch ausländische Aktiengesellschaften in den Index aufgenommen werden. Konkret geht es dabei um Unternehmen aus Hongkong, die eine chinesische Konzernmutter haben. Bislang sind diese so genannten Red-Chips nur an der Börse in Hongkong gelistet und notieren in Hongkong-Dollar.

Darüber hinaus werden auch Gesellschaften aus dem Ausland, die auf dem chinesischen Festland Geschäfte tätigen, künftig die Chance auf eine Aufnahme in den Shanghai Composite-Index haben, so der Börsenbetreiber weiter.

Indexstabilität im Blick

Statt nach elf Handelstagen nach dem IPO soll eine Indexaufnahme von neuen börsennotierten Unternehmen nun erst ein Jahr nach dem Debüt am Aktienmarkt erfolgen, weist der Börsenbetreiber auf eine weitere Änderung hin. Mit diesem Schritt will man die Indexstabilität verbessern und zeitgleich langfristige und rationale Investitionen fördern.

Im Falle einer Risikowarnung sollen Indexmitglieder zudem solange aus der Indexberechnung ausgeschlossen werden, bis die Risikowarnung widerrufen wird. Auch dies soll den Index wertstabiler machen.

Die Änderungen werden am 22. Juli nach Börsenschluss wirksam - dann erhält der neue Shanghai Composite einen Basiswert von 1.000 Punkten, das Basisdatum wird auf den 31. Dezember 2019 datiert.





