Neuer AUDI-Chef übernimmt auch AUDI-Entwicklungsressort und China-Geschäft - Aktie kaum verändert

AUDI -Entwicklungsvorstand Hans-Joachim Rothenpieler geht in den Ruhestand, wie das Unternehmen am Donnerstag nach einer Aufsichtsratssitzung mitteilte und damit eine Reuters-Meldung bestätigte.

"Duesmann wird das Entwicklungsressort der Premiummarke neu ausrichten und dabei einen besonderen Fokus auf Prozessqualität legen", kündigte AUDI an. Volkswagen-Konzernchef und AUDI-Aufsichtsratschef Herbert Diess erklärte, Duesmann solle die Transformation der Konzerntochter beschleunigen und ihren Anspruch "Vorsprung durch Technik" untermauern.

Damit geht das Stühlerücken in der Chefetage des krisengeschüttelten Oberklasseherstellers aus Ingolstadt weiter. Duesmann, der wie Diess vom Rivalen BMW kommt, hat im April Bram Schot an der AUDI-Spitze abgelöst und verantwortet zudem die technische Entwicklung des gesamten Volkswagen-Konzerns. Schot war nach dem Rücktritt des langjährigen Firmenchefs Rupert Stadler im Dieselskandal in die Bresche gesprungen und trimmte AUDI mit massiven Stellenabbauplänen auf Effizienz, bevor das Unternehmen wie die gesamte Branche von der Coronakrise erfasst wurde.

Der Volkswagen-Dieselskandal, in dem AUDI mit seiner Motorenentwicklung eine zentrale Rolle spielt, hat in den vergangenen Jahren mehrere AUDI-Entwicklungschefs und zahlreiche Ingenieure den Job gekostet. Dem langjährigen Volkswagen-Manager Rothenpieler, der im Sommer 63 Jahre alt wird, fiel die Aufgabe zu, das verbliebene Entwicklungsteam bei dem verunsicherten süddeutschen Autobauer wieder aufzurichten. Zuletzt wechselte Volkswagen bei AUDI auch eine Reihe weiterer Vorstände aus.

AUDI-Chef Duesmann leitet künftig auch China-Geschäft

AUDI-CEO Markus Duesmann leitet künftig auch das wichtige China-Geschäft des Premiumautoherstellers. Zudem gründete AUDI laut Mitteilung einen neuen Vorstandsbereich für die komplette Fahrzeugprojektsteuerung, der ebenfalls von Duesmann geleitet werde. Der neu geschaffene Bereich soll als selbstständige Einheit die Baureihen mit derzeit 65 Modellen und die Premium-Elektro-Plattform (PPE) führen.

Der Aufsichtsrat, der bereits am Donnerstag Duesmann die Leitung der Technischen Entwicklung übertragen hat, stimmte auch den weiteren Veränderungen zu, teilte AUDI weiter mit. "Diese Neuaufstellung stärkt das Fahrzeugprojektgeschäft und die strategische Bedeutung der Baureihen", wird Duesmann in der Mitteilung zitiert.

Die im Jahr 2016 eingeführte Baureihenorganisation, gegliedert nach Fahrzeugbaureihen, hat die zentrale Managementverantwortung für alle AUDI-Modelle.

Für die Leitung des China-Geschäfts war bei AUDI bisher der Finanzvorstand zuständig. "Der Finanzbereich wird sich - gerade in Zeiten der Transformation - noch stärker auf die finanzielle Steuerung fokussieren und Kosten sowie Ertragskraft optimieren", so die VW-Tochter.

Die AUDI-Aktie notierte am Freitag im XETRA-Handel nach zwischenzeitlichen leichten Gewinnen unverändert bei 1.580,00 Euro.

Reuters und Dow Jones Newswires

Werbung

Bildquellen: Chris Warham / Shutterstock.com