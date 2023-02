Tesla-Besitzer verärgert über Netflix-Richtlinien zum Passwort-Teilen

• Tesla-Fahrer wenden sich an Netflix-Support• Streamen außerhalb des Haushalts: Regelmäßige Verbindung mit dem Heimnetzwerk• Hat Netflix vergessen, dass auch in Teslas gestreamt wird?

Netflix hatte 2022 bereits mehrfach angekündigt gegen das Teilen von Passwörtern zur gemeinsamen Nutzung eines Netflix-Accounts vorzugehen. Das Account-Sharing Verbot ist Anfang Februar in Europa angekommen, unklar ist jedoch derzeit noch, ob es auch in Deutschland Anwendung findet. Das Teilen des Netflix-Abonnements außerhalb des eigenen Haushalts soll dann nur noch mit der Entrichtung einer separaten Gebühr möglich sein.

In der Umsetzung der neuen Richtlinien entstehen vor allem Schwierigkeiten für Tesla-Fahrer, die in ihrem Auto Netflix streamen möchten: Denn um die Haushaltszugehörigkeit zu bestätigen, müssen mobile Geräte einmal im Monat, an dem zuvor vom Nutzer definierten Hauptstandort mit dem Netzwerk verbunden werden. Ein Tesla, der außerhalb der Netzwerk-Reichweite des festgelegten Hauptstandortes parkt und sich deshalb nicht regelmäßig mit dem Netzwerk verbinden kann (bspw. in Mehrfamilienhäusern), fiele also unter die Kategorie.

Im Netz kursieren Chat-Dialoge mit dem Netflix-Support, in denen von Netflix bestätigt werden soll, dass für das Streamen im Auto eine Zusatzgebühr fällig werde: "Ja, weil es [der Tesla] sich außerhalb des eigenen Haushalts befindet", sei die Antwort auf die Frage eines Tesla-Fahrers nach der Extragebühr auf Reddit gewesen.

Eine einheitliche Handhabung der neuen Richtlinien scheint es beim Streaming-Giganten jedoch nicht zu geben: Denn auf Nachfrage von "Drive Tesla Canada" bestätigte der Elektroautobauer, dass Tesla-Besitzer weiter streamen können, auch wenn sie sich nicht einmal pro Monat im Heimnetzwerk einloggen können. Die Notwendigkeit, dem Netflix-Konto eine weitere Mitgliedschaft hinzuzufügen bestehe nicht.

Eine Möglichkeit, den Streaming-Dienst außerhalb des Heimnetzwerks zu nutzen, auf die der Support immer wieder hinweist, sei es, einen Freischaltcode für Auslandsreisen zu beantragen. Es besteht die Möglichkeit einen solchen Code zur Freischaltung eines Mobilgeräts direkt bei Netflix anzufordern, allerdings muss hierfür das Anliegen plausibel dargestellt und der Code einmal pro Woche erneuert werden. Ob dies für Tesla-Fahrer eine Lösung sein kann, ist fraglich.

Netflix in Fahrzeugen ist im Hilfecenter auf der Homepage des Streaming-Giganten (noch) kein Thema, daher ist nicht klar, wie Netflix künftig damit umgehen wird. Golem kommt daher zum Schluss, Netflix könnte das Streamen im Auto bei der Erstellung der neuen Richtlinien schlicht vergessen haben. Derzeit würde der Tesla-Kundenservice empfehlen, für das Auto eine Zusatzgebühr zu entrichten. Zudem soll es die Möglichkeit geben, ein Mal die Woche einen Freischaltcode für das Fahrzeug vom Kundendienst zu erhalten. Derzeit ist fraglich, ob Tesla-Fahrer dies akzeptieren werden. Zahlreiche Netflix-Abonnenten zeigen sich verärgert.

Eine Umfrage des Analystenhauses Jeffries zeichnet ein uneindeutiges Bild für die Zukunft der Netflix-Abonnentenzahlen: Während 62 Prozent der Nutzer angeben, sie würden den Streaming-Dienst nicht mehr nutzen, wenn kostenloses Passwort-Sharing abgeschafft wird, würden 38 Prozent wohl ein eigenes Abonnement abschließen. Von den oben genannten 62 Prozent derer, die kein Abonnement abschließen würde, geben 25 Prozent an, die Gebühr nicht bezahlen zu können, während 35 Prozent der derzeitigen Streamer zur Konkurrenz, vorwiegend Amazon Prime, Hulu und Disney Plus wechseln möchten, wie Seeking Alpha die Ergebnisse der Studie aufdröselt.

Spent 30 minutes on chat with @Netflix_CA support. Zero solutions to keep me and my family connected. Option was to change primary residence back and forth, but no option for watching at work/lunch or in @Tesla. Completely broken. #CancelledNetflix #byebyeNetflix



