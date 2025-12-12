DAX24.295 +0,7%Est505.754 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,07 -0,6%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.831 +0,1%Euro1,1740 ±0,0%Öl61,60 +0,1%Gold4.287 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher erwartet -- Asiens Börsen im Aufwind -- Broadcom mit starken Zahlen -- Apple im Epic Games-Fall mit Niederlage vor Gericht -- Rüstungswerte im Fokus
Top News
Mit diesen 10 Fakten ins Wochenende an der Börse Mit diesen 10 Fakten ins Wochenende an der Börse
Marktausblick 2026: Diese Trends prägen die Zukunft der Krypto-Welt Marktausblick 2026: Diese Trends prägen die Zukunft der Krypto-Welt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Rekordausschüttung bei DWS Top Dividende: 2025 schüttet der Fonds 5,10 EUR pro LD-Anteil aus. Alle Infos hier. Investitionen unterliegen Risiken.

Neue Ahrtalbahn nimmt Betrieb auf

12.12.25 06:34 Uhr

ALTENAHR (dpa-AFX) - Viereinhalb Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal sollen Züge wieder durchgehend auf der Ahrtal-Strecke fahren können. Die Deutsche Bahn eröffnet am Freitag gemeinsam mit dem Bund, dem Land Rheinland-Pfalz und Vertretern der Region die Strecke.

Wer­bung

An einer Sonderfahrt wollen unter anderem Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) und Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) teilnehmen. Auch Bahnchefin Evelyn Palla und die parteilose Ahr-Landrätin Cornelia Weigand werden erwartet. Am Sonntag (14.12.) wird der planmäßige Betrieb aufgenommen.

Bei der Flutkatastrophe im Sommer 2021 starben in Rheinland-Pfalz 136 Menschen, 135 davon im Ahrtal. Das Hochwasser zerstörte Tausende Häuser sowie Straßen und andere Infrastruktur. Kurz nach der Flut teilte die Deutsche Bahn damals mit, insgesamt seien Gleise auf einer Länge von rund 600 Kilometern von den Unwetterfolgen betroffen./wo/DP/zb