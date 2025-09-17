DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto16,32 +0,2%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.635 +1,2%Euro1,1814 ±-0,0%Öl67,84 -0,1%Gold3.659 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Alibaba A117ME Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt stabil -- US-Börsen uneinheitlich -- Fed senkt Leitzins -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Top News
Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum
Finanzgiganten im Vergleich: Die größen US-Banken Finanzgiganten im Vergleich: Die größen US-Banken
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Neue Bahnbrücke soll Engpass in Frankfurt auflösen

18.09.25 05:49 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Um den Frankfurter Hauptbahnhof aus dem Süden zu erreichen, müssen Züge den Main überqueren. Damit dies flüssiger geschehen kann, baut die Deutsche Bahn eine neue Brücke über den Fluss. Zudem soll eine bestehende Brücke, die "Alte Niederräder Brücke", ersetzt werden. Das Vorhaben will die Bahn an diesem Donnerstag vor Ort vorstellen.

Wer­bung

Derzeit laufen Probebohrungen für den Brückenbau im Stadtteil Niederrad und im Main. Hintergrund ist der Ausbau des Bahnknotens Frankfurt-Stadion, der zu den am stärksten genutzten Verkehrsknoten im Schienennetz der Deutschen Bahn gehört.

Engpässe sollen beseitigt werden

Ziel ist, dass Fern- und Regionalverkehr künftig getrennt voneinander fahren können. Dies soll Engpässe beseitigen und Platz für zusätzlichen Zugverkehr schaffen. Die Strecke läuft von dem Knoten über den Main auf den Frankfurter Hauptbahnhof zu - daher ist die zusätzliche Brücke nötig.

Auch weitere umfangreiche Brückenarbeiten sind in Frankfurt geplant: Die Deutschherrnbrücke, die den Main im Osten der Stadt überquert, wird ebenfalls neu gebaut. Die Bahn plant, ein zusätzliches Bauwerk neben der bestehenden Brücke zu errichten, um die Auswirkungen auf den Zugverkehr so gering wie möglich zu halten./isa/DP/jha