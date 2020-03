GM will 20 Milliarden Dollar in Entwicklung von E-Autos stecken

Wie das US-Unternehmen mitteilte, will es 20 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung elektrischer und selbstfahrender Autos investieren. GM kündigte außerdem Pläne für rund ein Dutzend neuer Elektrofahrzeuge über alle Konzernmarken hinweg an.

Von Mike Colias

NEW YORK (Dow Jones)

