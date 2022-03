Spotify-Aktie in Rot: Auch Gratis-Version von Spotify nicht mehr in Russland verfügbar

GO

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: Wall Street uneins -- DAX nimmt kleine Gewinne mit ins Wochenende -- SAP schließt Cloud-Geschäft in Russland -- NIO, freenet, Vitesco, Eckert & Ziegler im Fokus

Auch Moody's wird Russland-Ratings zurückziehen. GAZPROM-Aktie massiv unter Druck: Russland liefert weiter nach Europa. Umweltschützer legen Widerspruch gegen Genehmigung von Tesla-Gigafactory in Grünheide ein. CompuGroup an Übernahme von Gesundheitsdaten-Analysten Insight Health interessiert. Deutsche Bank holt sich Ex-Chef des norwegischen Staatsfonds in den Aufsichtsrat.