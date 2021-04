Gaming-Deal: Hasbro und Roblox verkünden Partnerschaft

• Online-Spieleplattform auf Basis von Spielen der Community• Individuelle Codes bei Monopoly-Variante• Positive Reaktionen an der Börse

Am 13. April 2021 verkündete Hasbro in einer offiziellen Pressemitteilung die Zusammenarbeit mit Roblox. Eine Roblox-Version des Monopoly-Brettspiels ist bereits im Online-Shop von Hasbro zur Vorbestellung erhältlich.

Spiele von Roblox-Nutzern auf der Plattform

"Wir freuen uns sehr, die NERF-Nation und die Roblox-Community zum ersten Mal mit einer unglaublichen Reihe von Blastern zusammenzubringen", so Adam Kleinman, Vice-President im Global Marketing von NERF in der offiziellen Pressemitteilung Hasbros. Das Design-Team habe laut Adam Kleinman "phänomenale Arbeit" geleistet und die Kreativität der Roblox-Entwickler und deren innovativen Roblox-Spiele in der Blaster-Form NERFs einfangen können. NERF ist eine US-amerikanische Marke des Spielzeugwarenherstellers Hasbro. Bei einem NERF-Blaster handelt es sich um eine kindersichere Schaumstoffwaffe in Spielzeugform.

Die Online-Spieleplattform Roblox ist vergleichbar mit einer Spielesammlung und lebt von der Mithilfe und Entwicklung der Roblox-Spieler. Die auf der Plattform erhältlichen Inhalte stammen im Normalfall von den Spielern selbst, das Unternehmen stellt lediglich die Plattform sowie den für die Spieler kostenlosen Spielebaukasten zur Verfügung. Die Spiele selbst werden jedoch von den Nutzern entwickelt. Anschließend sind sie von der gesamten Community abrufbar und können wiederum alleine oder mit Freunden gespielt werden.

Positiven Reaktionen an der Börse auf Hasbro-Roblox-Deal

Die NERF-Roblox-Blaster sollen noch im Herbst dieses Jahres in die US-amerikanischen Verkaufsregale wandern. Zum Preis von 19,99 US-Dollar kann bereits die Roblox-Version des Monopoly-Brettspiels im Hasbro Online-Shop vorbestellt werden. Jedes Brettspiel soll mit einem individuellen Code ausgestattet sein, den die Spieler auf der Online-Plattform von Roblox einlösen können und hierdurch ihre Spielfigur mit einem virtuellen Blaster ausstatten können, so die Pressemitteilung. Ab August soll die Roblox-Version des Monopoly-Brettspiels zur Auslieferung bereit sein.

Der Deal wurde von den Anlegern an der Börse positiv aufgenommen. Nach dem erfolgreichen Börsengang von Roblox im vergangenen Monat erreichte die Roblox-Aktie im Zuge des Deals kurzzeitig ein neues Rekordhoch. Zu diesem Zeitpunkt stand das Unternehmen aus dem kalifornischen San Mateo rund 80 Prozent höher im Kurs als beim Debut auf dem Börsenparkett im letzten Monat.



Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com, Sonja Crispino-Rüth für Euro am Sonntag