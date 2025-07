Trading Idee: Roblox nach langer Zeit mit Schwächesignal

Trading Idee

Die Aktien der Online-Spieleplattform Roblox haben sich seit dem Verlaufstief bei 50,10 Dollar Anfang April in einem steilen und lang anhaltenden Aufwärtstrend bewegt. Im bisherigen Verlaufshoch wurden 106,17 Dollar erreicht, doch ein nachhaltiger Ausbruch über den Widerstandsbereich um 106,00 Dollar blieb bislang aus.

Am Dienstag prallten die Aktien an diesem Widerstand nach unten ab, und auch am darauffolgenden Handelstag blieb die Erholungsbewegung verhalten. Sie endete im Bereich des 10er-EMA im Tageschart, der nicht nachhaltig überwunden werden konnte. Zudem schlossen die Papiere mit einer bärischen Tageskerze, gekennzeichnet durch einen langen oberen Docht und einen kleinen Kerzenkörper, ein Hinweis auf nachlassende Kaufkraft. Im weiteren Verlauf kommt es nun entscheidend darauf an, ob den Roblox-Aktien ein erneuter, nachhaltiger Anstieg über den 10er-EMA im Tageschart gelingt. Gelingt dies nicht und setzt sich die Schwäche der vergangenen beiden Tage fort, könnte ein Bruch unter den 10er-EMA ein bedeutendes Schwächesignal liefern. Bisher konnte dieser gleitende Durchschnitt während der Aufwärtsbewegung bei Rücksetzern stets verteidigt werden, das verleiht der aktuellen Schwäche besondere Relevanz. Fällt der Kurs unter die Marke von 100 Dollar, liegt die nächste Zielzone bei 97,50 Dollar, gefolgt von einer Unterstützung bei rund 96 Dollar.

Fazit:

Trader könnten auf einen weiteren Kursrückgang der Roblox-Aktien nach dem langen vorherigen Anstieg spekulieren. Eine mögliche Strategie wäre eine Short-Position im Bereich um 102,50 US-Dollar um den 10er-EMA im Tageschart mit einem Open-End-Turbo-Put (FA128C) der Société Générale. Das Kursziel für die Aktie läge zunächst um 92 Dollar (was einem Ziel für den Put von etwa 2,10 € entsprechen würde). Der Stopp-Loss könnte bei 106,50 US-Dollar gesetzt werden (was einem Stopp für den Put von etwa 0,87 € entspricht).

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Roblox investiert.

Roblox Basiswert Roblox (ISIN: US7710491033) Produktgattung Open End Turbo Put Emittent Societe Generale ISIN/WKN Hebelprodukt DE000FA128C9 / FA128C Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Put (Datum) 1,23€/1,33€ (03.07.2025, 13:20 Uhr) Basispreis variabel 116,63$ Knock-out-Schwelle 116,63$ Hebel 6,81 Abstand zum Knock-out 13,91% Stop-Loss Put 0,87€ Ziel Put 2,10€ (+59,10%)

