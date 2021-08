Zurich Insurance bestellt Paolo Mantero zum Chief Strategy Officer

Mantero ist derzeit Finanzvorstand für den Bereich Commercial Insurance und werde in seiner neuen Funktion die Strategie-Ressourcen weltweit verantworten, teilte die Zurich Insurance Group AG mit. Er tritt die Nachfolge von Giovanni Giuliani an, der - vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden - CEO des Zurich-Geschäfts in Italien wird.

Von Ed Frankl

ZÜRICH (Dow Jones)

Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland