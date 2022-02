Neue ProSieben-Show 'Lucky Stars' startet am 8. März - Aktie fester

Das teilte der Sender am Dienstag mit. Fünf Prominente geben sich in der Sendung alle Mühe, damit eine Kandidatin oder ein Kandidat am Ende bis zu 200 000 Euro kassieren kann. In fünf Quizrunden wird das Geld erspielt. In fünf Challenges wird der gewonnene Betrag jeweils verdoppelt. Im Finale wird die Gewinnsumme in fünf Teile aufgeteilt. Und in fünf Aufgaben im Finale geht es um alles oder nichts, wie ProSieben erläuterte.

Die Kandidatin oder der Kandidat darf darüber entscheiden, welcher "Lucky Star" in welcher Runde antritt - und legt das Glück somit komplett in die Hände der Promis. Moderiert wird "Lucky Stars - Alles auf die Fünf!" von Christian Düren. Prominente Unterstützung kommt unter anderem von Model Lilly Becker, TV-Moderatorin Charlotte Würdig, Sportreporter Marcel Reif und Comedian Wigald Boning.

Aktuell steigt die ProSieben-Aktie via XETRA um 2,70 Prozent auf 14,27 Euro.

/bok/DP/eas

UNTERFÖHRING (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG, Jan Pitman/Getty Images