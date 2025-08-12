DAX23.924 +0,3%ESt505.263 +0,3%Top 10 Crypto15,40 -1,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.103 -0,5%Euro1,1671 +0,1%Öl67,35 +0,6%Gold3.378 +0,3%
Mögliche US-Chip-Zölle im Blick: DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen fester -- IonQ bleibt in der Verlustzone -- Apple erhöht US-Investitionen -- Telekom hebt Prognose an -- Allianz im Fokus
Neue US-Zölle für EU werden wirksam

07.08.25 05:49 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Auf Anordnung von US-Präsident Donald Trump sollen ab Donnerstag neue Zölle für Importe aus der EU und vielen anderen Ländern in die USA in Kraft treten. Nach US-Angaben gilt die Neuregelung von Mitternacht an (Ortszeit Ostküste), in Deutschland also ab dem Morgen (6.00 Uhr). Die EU-Kommission geht hingegen davon aus, dass der Start für den 15-Prozent-Zollsatz auf den Import von den meisten EU-Produkten in die USA am 8. August ist.

Wer­bung

Die neuen und unterschiedlich hohen Abgaben gelten für Importe aus rund 70 Ländern sowie der Europäischen Union. Die EU und die USA hatten im Handelsstreit zuletzt eine Einigung erzielt. Zusätzlich zu dem 15-Prozent-Zollsatz hat die EU große Investitionen in den USA zugesichert. Über die konkrete Umsetzung dieser Investitionen besteht noch Abstimmungsbedarf.

Für Staaten, die nicht auf der vergangenen Woche veröffentlichten Liste für die Zölle ab dem 7. August stehen, gelten andere Abgaben. Mit China und Mexiko verhandeln die USA darüber hinaus separat. Obendrein hat Trump weitere Strafzölle gegen Staaten angedroht oder bereits deren Verhängung angeordnet, weil sie mit Russland Geschäfte machten und den Kreml so indirekt beim Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützten./gei/DP/zb