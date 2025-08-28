Neuer Bauabschnitt auf der A100 wird freigegeben

BERLIN (dpa-AFX) - Nach zwölf Jahren Bauzeit soll am Mittwoch (ab 14.00 Uhr) die Verlängerung der A100 zwischen Neukölln und Treptow für den Autoverkehr freigegeben werden. Gegen die Inbetriebnahme des 16. Bauabschnitts sind mehrere Kundgebungen angemeldet. Auch deshalb soll der Festakt mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder und Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (beide CDU) nicht auf der Strecke, sondern in einem Hotel stattfinden. Die technische Freigabe der Verlängerung erfolge im Laufe des Nachmittags, teilte die Niederlassung Nordost der bundeseigenen Autobahn-Gesellschaft mit.

Der 3,2 Kilometer lange Autobahnabschnitt führt vom Dreieck Neukölln bis zur Anschlussstelle Treptower Park. Ein Großteil der Trasse verläuft in einem bis zu sieben Meter tiefen Trog. Mit dem Abschnitt soll der Berliner Osten besser an das Autobahnnetz angebunden werden. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich den Angaben zufolge auf 721 Millionen Euro./maa/DP/stw