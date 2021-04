Video: SPACs erklärt - was Anleger jetzt wissen müssen und wie sie in SPAC-Aktien investieren!

Die Abkürzung SPAC steht für Special Purpose Acquisition Company und bezeichnet eine Firmenhülle, hinter der kein richtiges Unternehmen steht! Eine SPAC ist quasi ein Börsengang per Firmenhülle. Anleger können so vom rasanten Aufstieg chancenreicher Wachstumswerte von Anfang an profitieren.

Wie so eine SPAC konkret funktioniert und worauf Sie bei der Auswahl von SPAC-Aktien achten müssen, verraten wir in diesem Ratgeber-Video - jetzt anschauen und Anlagechancen erhöhen.

Wenn Sie als Anleger mehr aus Ihrem Geld machen wollen, sollten Sie sich den YouTube-Kanal unserer Ratgeber-Redaktion anschauen.

Dort erhalten Sie Antworten auf die wichtigsten Anlegerfragen: Wie identifizieren Sie hochwertige Aktien? Was sind Swap-ETFs? Wie funktionieren Bitcoins? Worauf müssen Sie grundsätzlich beim Vermögensaufbau achten? Abonnieren Sie den YouTube-Kanal jetzt und verpassen Sie in Zukunft kein wichtiges Video mehr - es lohnt sich!

In diesem SPACs-Video gibt es übrigens wertvolle Tipps zur Investition in SPAC-Aktien: Wie wählen Sie eine chancenreiche SPAC-Hülle aus und auf welche SPAC-Aktien sollten Sie setzen? Das Team von finanzen.net-Ratgeber wünscht Ihnen viel Spaß beim Anschauen!

Bildquellen: Monster Ztudio / Shutterstock.com