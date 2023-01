Pepsi und Coca-Cola im Kampf um Marktanteile: Pepsi bringt neue Zitronen-Limo auf den Markt

• Limonaden-Markt hart umkämpft• Pepsi launcht neue Zitronen-Limetten-Limonade "Starry"• Hoffnung auf Generation Z

Der US-amerikanische Getränkeriese Pepsi kündigte jüngst den Launch eines neuen Produkts an, mit dem das Unternehmen dem größten Konkurrenten Coca-Cola wichtige Marktanteile abjagen will. Bei dem neuen Getränk handelt es sich um eine Zitronen-Limetten-Limonade mit dem Namen "Starry", die in den USA bereits bei Einzelhändlern verfügbar ist und es mit der Limonaden-Marke "Sprite" aus dem Hause Coca-Cola aufnehmen soll. Aus dem Pepsi-Sortiment verschwindet dafür die bereits mehrere Jahrzehnte alte Limo-Marke "Sierra Mist", die nicht den gewünschten Erfolg brachte.

Pepsi is launching a Sprite competitor targeting GenZ consumers called Starry 👀



The drink was presented at NACS in October and will began selling at stores including Kroger and Walmart very soon pic.twitter.com/vOcqBRpzQr - Nate Rosen (@RosenZone) January 7, 2023

Wie CNN berichtet sei Pepsi jedoch davon überzeugt, dass "die Nachfrage nach Limonade mit Zitrusgeschmack niemals höher" gewesen sei, weshalb eine neue Brause in der Geschmacksrichtung entwickelt worden sei. Außerdem hätte sich das Unternehmen zu diesem Schritt entschieden, um "den Menschen eine Auswahl in einem Bereich zu geben, der jahrelang von einer einzigen Marke dominiert wurde".

Die neue Limo gibt es neben der herkömmlichen Sorte auch noch als zuckerfreie Version. Im Vergleich zu der ausgedienten Marke "Sierra Mist" soll Starry laut einem Pepsi-Sprecher über ein noch ausgeprägteres Zitrusaroma verfügen.

Obwohl Sierra Mist schon 1999 in die Läden kam, hat es das Getränk nie geschafft, der Sprite-Vorherrschaft auch nur im geringsten gefährlich zu werden. Laut Daten von Beverage Digest, die CNN vorliegen, hätten die Marktanteile der Pepsi-Limo nur kaum mehr als ein Zehntel von einem Prozent des gesamten Markts für Limonaden ausgemacht. Und selbst dieser geringe Teil sei in den letzten fünf Jahren rückläufig gewesen. Im Gegensatz dazu hätte der Platzhirsch Sprite den Marktanteil im gleichen Zeitraum um fast acht Prozent steigern können.

Pepsi hofft auf Generation Z

Für Pepsi könnte es also der richtige Schritt sein, um sich auf dem hart umkämpften Limo-Markt neu aufzustellen. Dabei hat es das Unternehmen besonders auf die jüngere Generation Z abgesehen, die sich eher von zuckerhaltigen Soft-Getränken abwendet und mehr Wert auf Nachhaltigkeit legt. So belegen Daten einer Harvard-Studie, dass der Anteil junger Menschen in Amerika, die täglich mindestens ein zuckerhaltiges Getränk konsumieren, in den letzten Jahren von 80 auf 61 Prozent gesunken ist, wie TheStreet schreibt.

Stattdessen nimmt die Beliebtheit von kleineren Marken, die mit gesünderen und nachhaltigen Drinks werben, zu. Ein Trend, der auch den großen Getränkeherstellern nicht entgangen ist: "Die [Getränke]Riesen sind sich dessen bewusst und versuchen sich zu wehren, um ihren Marktanteil zu vergrößern und in einen Markt einzudringen, den sie nicht so gut bedienen, wie sie sollten", urteilt GlobalData-Experte Neil Saunders gegenüber CNN. So sei auch das Design von Starry laut Saunders viel mehr im Stil dessen, was der Generation Z entspricht, nämlich "leuchtend, spaßig, skurril" und "instagramtauglich".

Auch wenn Pepsi vor einer schwierigen Aufgabe steht, liege in Starry laut Mintel-Analyst Billy Roberts durchaus eine Chance: "Starry tritt in ein Marktsegment ein, das von der Marke Coca-Cola dominiert wird. Gleichzeitig handelt es sich um eine neue Marke in einer bereits überfüllten Kategorie von kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken", sagte er. "Dies könnte jedoch ein Vorteil sein, indem es etwas Neues in eine Kategorie bringt, in der jüngere Verbraucher eine Vorliebe dafür gezeigt haben, sich vom Altbewährten zu lösen, um mit neuen Geschmacksrichtungen und Rezepturen zu experimentieren."

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: OlegDoroshin / Shutterstock.com, ValeStock / Shutterstock.com