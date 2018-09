LEG baut Vorstand um und ernennt Chief Digital Officer

Im Zuge der Neuordnung werde COO Holger Hentschel das Unternehmen zum 1. Oktober "im besten Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat" verlassen, wie der MDAX-Konzern mitteilte. Im Gegenzug werde ein Chief Digital Officers (CDO) ernannt.

CEO Thomas Hegel soll die Verantwortung für das operative Geschäft zusätzlich übernehmen. Die Bereiche Unternehmensentwicklung, Innovationsmanagement, IT sowie die Steuerung der LEG Solution und der EnergieServicePl wird er an Lars von Lackum abgeben, der als CDO voraussichtlich zum 1. Januar in das Führungsgremium bei LEG einziehen wird. Von Lackum ist bisher Vorstandsmitglied bei Ergo International.

Die Zuständigkeiten des CFO und stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Eckhard Schultz bei LEG bleiben unverändert.

"Die Digitalisierung wird auch die Welt der Wohnungswirtschaft maßgeblich verändern", sagte Aufsichtsratschef Michael Zimmer. "Mit der neu geschaffenen Position des Chief Digital Officer setzt die LEG nochmals verstärkt auf Wachstum durch Prozesseffizienz, Digitalisierung, Innovation und in maßvollem Umfang auch auf Neubau."

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: LEG