Von Rekord zu Rekord: DAX knackt 14.600-Punkte-Marke

Der DAX setzt seine Aufwärtsbewegung fort: Am Dienstag ging es um knapp 1 Prozent auf 14.601,79 Zähler nach oben. Damit reißt der deutsche Leitindex erstmals die 14.600er-Marke.

Nach dem trägen Wochenstart hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag an Schwung gewonnen. Positive Impulse kamen von der Wall Street, wo sich die Rekordserie beim Dow Jones und beim S&P 500 am Montag fortsetzte. Der Optimismus über das von US-Präsident Joe Biden unterzeichnete billionenschwere Corona-Hilfspaket für die Wirtschaft sowie unerwartet gute US-Konjunkturdaten gaben ordentlich Rückenwind. Am Dienstag zeigt sich an den US-Börsen indes ein gemischtes Bild.

Konjunkturerwartungen gestiegen

Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im März überraschend deutlich aufgehellt. Die Anleger setzten weiter auf einen "Post-Virus Boom", erklärte ein Marktstratege. Dabei vertrauten sie auch auf eine maßvolle Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Zuletzt hatten Inflationssorgen und ein Renditeanstieg punktuell immer wieder für Unruhe gesorgt. Die US-Zentralbank gibt an diesem Mittwoch ihre Zinsentscheidung bekannt.

"Trotz aktuell steigender Corona-Fallzahlen in Europa liegen Aktienanleger wohl grundsätzlich richtig, wenn sie durch die dritte Welle hindurchschauen", empfahl Chef-Kapitalmarktstratege Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock. Im zweiten Halbjahr dürfte sich die ökonomische Aktivität auch in den bisher arg gebeutelten Dienstleitungssektoren zurückmelden, glaubt er.

