Von Rekord zu Rekord: DAX geht nach neuem Allzeithoch höher aus dem Handel

Der DAX setzte seine Aufwärtsbewegung fort: Am Dienstag ging es kurzzeitig um knapp 1 Prozent auf 14.601,79 Zähler nach oben. Damit riss der deutsche Leitindex erstmals die 14.600er-Marke. Aus dem Handel ging er schließlich 0,66 Prozent höher bei 14.557,58 Punkten.

Nach dem trägen Wochenstart hatte der deutsche Aktienmarkt am Dienstag an Schwung gewonnen. Positive Impulse kamen von der Wall Street, wo sich die Rekordserie beim Dow Jones und beim S&P 500 zu Wochenbeginn fortsetzte. Der Optimismus über das von US-Präsident Joe Biden unterzeichnete billionenschwere Corona-Hilfspaket für die Wirtschaft sowie unerwartet gute US-Konjunkturdaten gaben ordentlich Rückenwind. Am Dienstag zeigt sich an den US-Börsen indes ein gemischtes Bild.

Konjunkturerwartungen gestiegen

Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im März überraschend deutlich aufgehellt. Die Anleger setzten weiter auf einen "Post-Virus Boom", erklärte ein Marktstratege. Dabei vertrauten sie auch auf eine maßvolle Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Zuletzt hatten Inflationssorgen und ein Renditeanstieg punktuell immer wieder für Unruhe gesorgt. Die US-Zentralbank gibt an diesem Mittwoch ihre Zinsentscheidung bekannt.

"Trotz aktuell steigender Corona-Fallzahlen in Europa liegen Aktienanleger wohl grundsätzlich richtig, wenn sie durch die dritte Welle hindurchschauen", empfahl Chef-Kapitalmarktstratege Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock. Im zweiten Halbjahr dürfte sich die ökonomische Aktivität auch in den bisher arg gebeutelten Dienstleitungssektoren zurückmelden, glaubt er.

