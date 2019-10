Bei diesem Netflix-Konkurrenten kann man jetzt kostenlos streamen

• Rakuten TV startet bald ein neues Streaming-Angebot - ohne Abo• Als erste europaweite Plattform bietet Rakuten TV Hollywoodproduktionen, sowie lokale und exklusive Inhalte kostenlos an• Der Streamingdienst setzt dabei auf werbegestützte Kanäle

Kostenloses Streaming-Angebot

Der Streaming-Riese Netflix erhält ernstzunehmende Konkurrenz, denn die Video-On-Demand-Plattform "Rakuten TV" bietet seinen Nutzern künftig kostenlose Inhalte an. Das gab die VoD-Plattform im Rahmen der "AVOD on the Rise"-Konferenz auf der MIPCOM 2019, der weltgrößten Fernsehmesse, bekannt. Zuschauer können mit Start des neuen Geschäftsmodells unter dem Namen "Advertising-Video-On-Demand", oder auch "AVOD", jetzt eine große Auswahl an Inhalten kostenfrei auf der Plattform streamen. Statt eine Abogebühr zu zahlen, müssen Nutzer hier damit leben, dass ab und zu Werbeinhalte gezeigt werden. Allerdings in deutlich geringerem Ausmaß als im Free-TV. Starten wird das kostenlose Angebot von Rakuten TV zunächst mit verschiedenen Hollywoodfilmen und lokalen Inhalten. Anschließend wird es mit TV-Serien, Dokumentarfilmen, Nachrichten und Sportkanäle erweitert. Die kostenlosen, werbefinanzierten Kanäle werden das reguläre Angebot von Rakuten TV ergänzen, das den europäischen Nutzern von Smart TVs über die App zur Verfügung stehen. Die Rakuten TV-Taste auf der Fernbedienung ermöglicht auf den meisten Smart TVs sogar den direkten Zugriff auf die App. Zeitgleich wird es auch eine neue, ansprechendere Gestaltung der Rakuten TV-Plattform geben, die dann eine noch intuitivere Benutzeroberfläche bietet. Das AVOD-Kanalangebot finden Nutzer unter dem Menüpunkt "Free".

Neue Zeiten für die Streaming-Branche

Aktuell befindet sich die Streaming-Branche in einer Phase des Umbruchs und immer mehr Anbieter nutzen neue Möglichkeiten wie AVOD. Rakuten TV ist diesem Trend nachgegangen und auf dem Weg eine der führenden VOD-Plattformen in Europa zu werden. Das Unternehmen kombiniert die verschiedenen Geschäftsmodelle, darunter TVOD, AVOD und SVOD und kann so den Wünschen und Vorstellungen der Nutzer immer besser gerecht werden. Jacinto Roca, Gründer und CEO von Rakuten TV, sagt dazu: "Wir sind sehr stolz darauf, diesen Schritt zu gehen, nachdem wir unsere Präsenz in Europa erst vor wenigen Monaten verdreifacht haben. Rakuten TV entwickelt sich weiterhin rasant, genau wie die Trends der Branche. Es gibt eine deutliche Entwicklung der Werbetreibenden weg vom linearen Fernsehen und hin zu Video-On-Demand. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit für Rakuten TV und der Start eines großartigen Projekts, das in den kommenden Monaten mit zusätzlichen Kanälen und exklusiven Inhalten weiterwachsen wird." Das neue Angebot wird auf allen Smart TVs aus dem Jahr 2019 in der Beta-Version verfügbar sein und und soll dann Schritt für Schritt auf anderen Plattformen eingeführt werden.

